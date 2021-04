Sindaco arrestato | ex moglie | mi dai mascherine per i miei?

Advertising

NicolaMorra63 : Questa è l'ipocrisia del sindaco arrestato ad #Opera questa mattina. - repubblica : Arrestato il sindaco di Opera: mascherine per le Rsa distribuite a parenti e amici e appalti truccati - repubblica : ?? Appalti truccati, arrestato il sindaco di Opera (Milano). Mascherine destinate a Rsa distribuite a familiari e di… - oldo_bis : RT @Alisa44718330: Il sindaco di Opera, leghista, è stato arrestato, tra l'altro, aveva fatto sotterrare rifiuti in un parco e aveva dato a… - Deanna_TK : RT @anubi_matt: LEGA LADRONA?????????? Arrestato sindaco di #Opera: appalti truccati e mascherine per gli anziani regalate agli amici #N… -

Ultime Notizie dalla rete : Sindaco arrestato

"Le mascherine ai miei, che non ne hanno". Così chiedeva, intercettata dai carabinieri, l'ex moglie deldi Opera (Milano) Antonino Nucera,e posto ai domiciliari, oggi, insieme alla dirigente dell'ufficio tecnico del Comune e ai tre imprenditori per una vicenda di appalti e corruzione. ...... è "stupito, sorpreso e deluso" Ettore Fusco, l'esponente leghista per dieci annidi Opera, ed ora vicesindaco di Antonino Nucera,questa mattina fra l'altro per peculato e ...Siamo qua perché ci sono i carabinieri che stanno svolgendo le loro attività": è "stupito, sorpreso e deluso" Ettore Fusco, l’esponente leghista per dieci anni sindaco di Opera, ed ora vicesindaco di ...San Vincenzo (LI) – E’ stato nominato commissario per gestione del Comune dopo l’arresto e le successive dimissioni dell’ormai ex Sindaco Alessandro Bandini. Sarà il ...