Senato | Lello Ciampolillo fa alzare una collega col tutore per parlare al microfono | censurato

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il ritorno delrealla ribalta delle cronache politiche non è dei migliori. Ilre ex M5s – diventato noto al grande pubblico per il suo voto in extremis nell’ultima fiducia ottenuta dal governo Conte 2 – è statodal presidente di turno dell’aula di Palazzo Madama, Roberto Calderoli, perché peralha chiesto di alzarsi e spostarsi alladella Lega Elena Testor che però è infortunata e indossa unalla gamba. Calderoli lo ha richiamato prima che iniziasse l’intervento (si stavano esaminando delle mozioni). La censura è stata deciso secondo l’articolo 67 del Regolamento delche tra i vari casi cita che la sanzione scatti anche “qualora un ...

Maly20122 : @Fedez che ammazza il Senato e #Lello sotto che minimo combatte , con Batman in mano , una guerra con la Fidanzata… -

