Segregata in casa dalla famiglia: chiede aiuto ai carabinieri grazie alla Dad (Di giovedì 8 aprile 2021) La giovane ha chiesto aiuto ai carabinieri durante la Dad. I genitori erano contrari alla relazione tra la giovane e il ragazzo di diversa fede religiosa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 aprile 2021) La giovane ha chiestoaidurante la Dad. I genitori erano contrarirelazione tra la giovane e il ragazzo di diversa fede religiosa. L'articolo .

Advertising

RaiNews : Chiede aiuto via mail: carabinieri liberano giovane segregata in casa - orizzontescuola : Segregata in casa dalla famiglia: chiede aiuto ai carabinieri grazie alla Dad - MarinaLizzi : Giovane di Arezzo segregata in casa dalla famiglia, chiede aiuto durante la DAD - tusciaweb : Segregata in casa dalla famiglia, chiede aiuto ai carabinieri con una mail durante la dad Arezzo - Segregata in ca… - Pedro69280970 : RT @ImolaOggi: ??Segregata in casa, 20enne pakistana liberata dai carabinieri -