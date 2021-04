Ruth Bader Ginsburg, chi era la giudice: la sua vera storia (Di giovedì 8 aprile 2021) Cosa sapere su Ruth Bader Ginsburg, chi era la giudice della Corte Suprema: la sua vera storia e il film Una Giusta Causa. (screenshot video)La sua storia ha ispirato il film Una Giusta Causa che Raitre manda in onda stasera 8 aprile 2021: Ruth Bader Ginsburg è stata la seconda donna giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti. Nata nel 1933 a Brooklyn, New York, la Bader ha insegnato alla Rutgers University Law School e poi alla Columbia University, dove è diventata la sua prima docente di ruolo donna. Ti potrebbe interessare anche —> Una Giusta Causa, i diritti civili in onda su Rai3: tributo a Ruth Bader È stata direttrice del ... Leggi su ck12 (Di giovedì 8 aprile 2021) Cosa sapere su, chi era ladella Corte Suprema: la suae il film Una Giusta Causa. (screenshot video)La suaha ispirato il film Una Giusta Causa che Raitre manda in onda stasera 8 aprile 2021:è stata la seconda donnadella Corte Suprema degli Stati Uniti. Nata nel 1933 a Brooklyn, New York, laha insegnato alla Rutgers University Law School e poi alla Columbia University, dove è diventata la sua prima docente di ruolo donna. Ti potrebbe interessare anche —> Una Giusta Causa, i diritti civili in onda su Rai3: tributo aÈ stata direttrice del ...

