Psg | tv spagnola | “Mbappé via a fine stagione | c’è il Real Madrid”

(Di giovedì 8 aprile 2021) Kylianlascerà il Psg a, con ilche è già pronto a fare un’offerta. È quanto sostiene il canale televisivo spagnolo Cuatro, secondo cui il classe ’98 francese avrebbe già comunicato alla dirigenza la sua intenzione di non rinnovare il contratto con i parigini. Dato che il contratto discade a giugno 2022, il Psg si vedrebbe costretto a cedere l’attaccante già in estate. Allastra il club di Florentino Perez, che starebbe solo aspettando che il Psg metta sul mercatoper affondare il colpo decisivo. SportFace.

Commenta per primo Se Kylian Mbappé rinnovasse cole Haaland approdasse al Barcellona il Real Madrid , secondo quanto riportato dalla stampa, punterebbe tutto sull'attaccante della Juventus Paulo Dybala nel corso della prossima sessione ...... dopo l'accordo di ottobre, che ha portato LaLigaad aprire il suo canale ufficiale sul ... Barcellona ,, Arsenal , solo per citarne alcune. Si tratta di un importante passo verso un ...Psg, tv spagnola: "Mbappé non rinnova e va via a fine stagione. Alla finestra c'è il Real Madrid, pronto a fare un'offerta" ...L'ex estremo difensore del Real Madrid ha lanciato la bomba di mercato che scuote il calcio europeo: 'Il PSG ha perso tantissimi soldi'.