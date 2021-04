Phillip Adams, ex defensive back della NFL, autore di una strage in South Carolina (Di giovedì 8 aprile 2021) La cittadina di Rock Hill, in South Carolina, diventa teatro di una follia omicida. L’ex defensive back della NFL, Phillip Adams, è stato l’autore di una strage che ha coinvolto cinque persone, tra cui due bambini. Adams è poi stato trovato morto dalle autorità della contea di York. Chi sono le vittime della strage perpetrata da Phillip Adams? Secondo quanto riportato dall’Associated Press, le vittime della strage sono cinque, mentre un sesto soggetto coinvolto sarebbe stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche. Nella giornata di mercoledì, le autorità della contea di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 8 aprile 2021) La cittadina di Rock Hill, in, diventa teatro di una follia omicida. L’exNFL,, è stato l’di unache ha coinvolto cinque persone, tra cui due bambini.è poi stato trovato morto dalle autoritàcontea di York. Chi sono le vittimeperpetrata da? Secondo quanto riportato dall’Associated Press, le vittimesono cinque, mentre un sesto soggetto coinvolto sarebbe stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche. Nella giornata di mercoledì, le autoritàcontea di ...

sole24ore : Sparatoria in South Carolina: 5 morti, anche 2 bimbi. Suicida il killer, l’ex giocatore di football Phillip Adams… - flaminiasabate1 : RT @marcocongiu: Ex giocatore NFL Phillip Adams ha ucciso 5 persone (due bambini) in S. Carolina, poi si è suicidato. Biden annuncia oggi… - MicheleAnnibale : RT @marcocongiu: Ex giocatore NFL Phillip Adams ha ucciso 5 persone (due bambini) in S. Carolina, poi si è suicidato. Biden annuncia oggi… - Lucia05149332 : RT @sole24ore: Sparatoria in South Carolina: 5 morti, anche 2 bimbi. Suicida il killer, l’ex giocatore di football Phillip Adams https://t.… - BreakingItalyNe : USA: Sparatoria in una casa a Rock Hill nella contea di York nello stato della Carolina del Sud: 6 morti e 1 ferito… -