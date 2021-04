Pagamento contributi a fondo perduto: le tempistiche del Governo Draghi (Di giovedì 8 aprile 2021) Ne abbiamo parlato diffusamente nei giorni scorsi, anche perchè si tratta di un argomento di indubbia rilevanza, specialmente in una delicatissima fase per il tessuto socio-economico del paese. Ci riferiamo ai contributi a fondo perduto, previsti dall’Esecutivo Draghi, grazie al corposo scostamento di bilancio pari a 32 miliardi di euro, approvato dal Parlamento alcuni mesi fa. La domanda che in questo momento agita gli animi degli aventi diritto a questo beneficio è la seguente: da quando scatterà il Pagamento contributi a fondo perduto? ossia, quale data segnare sul calendario? Vediamo di chiarirlo di seguito e di capire quando saranno accreditati i primi contributi a fondo ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 8 aprile 2021) Ne abbiamo parlato diffusamente nei giorni scorsi, anche perchè si tratta di un argomento di indubbia rilevanza, specialmente in una delicatissima fase per il tessuto socio-economico del paese. Ci riferiamo ai, previsti dall’Esecutivo, grazie al corposo scostamento di bilancio pari a 32 miliardi di euro, approvato dal Parlamento alcuni mesi fa. La domanda che in questo momento agita gli animi degli aventi diritto a questo beneficio è la seguente: da quando scatterà il? ossia, quale data segnare sul calendario? Vediamo di chiarirlo di seguito e di capire quando saranno accreditati i primi...

Advertising

SanSeveroNews : UBIBANCA: il calendario per il pagamento dei contributi per i libri di testo ai cittadini assegnatari. Nei giorni s… - princigallomich : SAN SEVERO – UBIBANCA: il calendario per il pagamento dei contributi per i libri di testo ai cittadini assegnatari - TheItalianTimes : Oggi, #8aprile 2021, dovrebbero arrivare i primi #bonifici dei nuovi #contributi a #fondoperduto 2021 varati con il… - infoiteconomia : Contributi fondo perduto Partita Iva pagamento da oggi 8 aprile 2021 - infoiteconomia : Contributi a fondo perduto: pagamento atteso a breve -