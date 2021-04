Nokia annuncia 6 nuovi smartphone e HMD Global diventa operatore virtualeHDblog it

(Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo un periodo di silenzio abbastanza prolungato e preoccupante, che ha recentemente visto anche l’abbandono di Juho Sarvikas che andrà in Qualcomm, HMDè tornata con una nuova gamma diche segna un importante cambiamento, sia di posizionamento che di semplificazione nell’identificazione. Gli ultimi 12 mesi sono stati senza dubbio impegnativi, ma ci hanno anche consentito di fermarci, pensare e prepararci per il prossimo grande passo nel nostro viaggio cominciato come start-up. Queste sono le parole di Florian Seiche, il CEO di HMD, che ha voluto sottolineare l’approccio “human-first” alla tecnologia e al business da parte dell’azienda finlandese che va a riflettersi in questa nuova gamma di. Lo5G migliore rapporto ...

...X10 ,G20 ,G10 ,C20 eC10 (non commercializzato in Italia) - che sono stati razionalizzati in tre linee distinte:X20 EX10 La serie X è quella in cui ...H MD Global, la casa dei telefoniil rollout di Android 11 per il3.2. Aggiornamenti software e patch di sicurezza assicurati nel tempo sono le parole chiavi. Scopriamolo insieme Lanciato con la promessa di tre ...Non c’è stato solo il lancio dei sei nuovi smartphone a brand Nokia nel mondo della telefonia. Annunciata oggi anche la nuova rete mobile di HMD Global, HMD Mobile, che offre semplicità e valore ai ...Nokia, ma ormai la conosciamo come HMD Global, ha annunciato oggi ben cinque nuovi smartphone – Nokia X20, Nokia X10, Nokia G20, Nokia G10 e Nokia C20 che andranno a completare la sua line-up. “Quello ...