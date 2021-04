Mps | il giudice | “Viola e Profumo ingannarono soci e clienti”

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 8 aprile 2021) Hanno mostrato “una spiccata capacità di delinquere”, finalizzata all’ingannare “ie il pubblico”. Queste le valutazioni della seconda sezione del Tribunale di Milano nei confronti di Alessandroe Fabrizio, condannati lo scorso ottobre a 6 anni. I due, ex vertici di Monte dei Paschi di Siena, avrebbero anche mostrato “l’aspirazione a vedere accresciuto il proprio prestigio personale quali fautori della rinascita della banca”. Dietro la loro gestione, però, non c’era altro che un clamoroso inganno, orchestrato “per rassicurare il mercato in vista dell’incetta di denari che si sarebbe da lì a poco perpetrata con gli aumenti di capitale”. Secondi ilmianese, si sarebbe verificato un “ingiusto profitto, principalmente in favore della banca stessa, parsa navigare in migliori acque grazie al ...