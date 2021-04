Isola dei famosi | in arrivo una meteorina

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, sgancia una nuova bomba sull’dei. Nel reality show di Ilary Blasi è pronta a sbarcare Rosaria Cannavò, bellissima exdi Sky Tg 24. Ma non sarebbe l’unica nuova naufraga: ci sono anche un ex Pupo e un misterioso mister “V”. Bomba! È proprio il caso di dirlo. Sull’deiecco che presto potrebbe naufragare davvero una bomba sexy Articolo completo: dal blog SoloDonna

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - CagliariCalcio : ?? | TOUR GUIDATO Alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Cagliari, gemma della nostra isola.… - ValdanoMarco : L'ITALIA va a picco e gli italiani davanti alla TV a vedere sta roba.. meritiamo il peggio!! - tempoweb : 'Non è tonta come #ElisaIsoardi Due pa**e così' All'#isoladeifamosi sfogo e cannonata contro i naufraghi… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

In effetti Chechu ammette di avere qualche difficoltà con i regimi alimentari imposti, fin dal primo giorno: 'Mi viene una fame come quellanaufraghi all'Famosi'. - - > Leggi Anche ...Ma ieri sono state vaccinate nell'8.339 persone, con un aumento del 24% di inoculazioni: si ...in questi giorni la disponibilità oraria (si parla di turni di 4 ore negli hub) e dell'apertura...Ognuno sull' "Isola dei Famosi" cerca la propria strategia di sopravvivenza. Su Playa Reunion Awed non perde di vista la nuova arrivata Beatrice e la porta a caccia di granchi nella loro "prima uscita ...“ Isolde Kostner non è tonta come Elisa Isoardi che ci casca sempre ”. All’Isola dei Famosi 2021, spietato taglia e cuci di ...