Il trasporto aereo è in coma. E l’Ue gioca sporco sull’Alitalia. Bruxelles prende tempo per far decollare Ita. Mentre la Francia rafforza i suoi vettori (Di giovedì 8 aprile 2021) Nessuna luce in fondo al tunnel per quanto riguarda il trasporto aereo, ma neanche per Alitalia. Secondo i dati pubblicati ieri dall’International Air Transport Association (Iata), il volume di passeggeri è risultato inferiore del 74,7% rispetto al febbraio 2019, in peggioramento rispetto alla flessione del 72,2% registrata in gennaio sempre rispetto allo stesso mese 2019. Poiché la pandemia ha fortemente distorto i paragoni su base annuale, la Iata ha pubblicato i raffronti rispetto all’ultimo anno pre-Covid, appunto il 2019. In febbraio il traffico internazionale è risultato in calo dell’88,7% (contro il -85,7% calcolato un mese prima) Mentre il totale della domanda di viaggi domestici è risultato in calo del 51% rispetto a due anni. A gennaio il raffronto aveva denotato una flessione del 47,8%. “Febbraio – ha detto il direttore ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 8 aprile 2021) Nessuna luce in fondo al tunnel per quanto riguarda il, ma neanche per Alitalia. Secondo i dati pubblicati ieri dall’International Air Transport Association (Iata), il volume di passeggeri è risultato inferiore del 74,7% rispetto al febbraio 2019, in peggioramento rispetto alla flessione del 72,2% registrata in gennaio sempre rispetto allo stesso mese 2019. Poiché la pandemia ha fortemente distorto i paragoni su base annuale, la Iata ha pubblicato i raffronti rispetto all’ultimo anno pre-Covid, appunto il 2019. In febbraio il traffico internazionale è risultato in calo dell’88,7% (contro il -85,7% calcolato un mese prima)il totale della domanda di viaggi domestici è risultato in calo del 51% rispetto a due anni. A gennaio il raffronto aveva denotato una flessione del 47,8%. “Febbraio – ha detto il direttore ...

