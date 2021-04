IEG | al via la prossima settimana The Digital Event for Eating Out

(Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Al via lala piattaformae di TheforOut, la due giorni di talk su prospettive e strategie per la ripresa del mondo food&beverage organizzata da Italian Exhibition Group per il 12 e il 13 aprile prossimi. L’o costituisce la prima tappa di avvicinamento all’edizione in presenza di Beer&Food Attraction e BBTech expo, in programma dal 20 al 23 febbraio 2022 alla Fiera di Rimini. Come spiega in una nota la stessa IEG, sono 60 gli operatori già in piattaforma tra aziende sponsor, associazioni di settore e media partner. Tra le birre spiccano nomi importanti come Warsteiner Italia, Birra Amarcord, Interbrau, Mastri Birrai Umbri, Bitburger e Brewrise. Da sottolineare la presenza di alcuni birrifici ...

"La webinar session sarà l'occasione per l'intera filiera dell'Out of Home per fare il punto sugli scenari futuri, e confrontarsi in vista di una auspicata ripartenza di tutto il settore – si legge in ...