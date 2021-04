Advertising

ilpost : I problemi neuropsichiatrici tra i malati di COVID-19 -

Ultime Notizie dalla rete : problemi neuropsichiatrici

ilmattino.it

... perché, come noi sappiamo bene, ci sono tutti icorrelati alla mancata scolarizzazione ...alle misure di restrizione e c'è un numero che è in progressivo aumento di disturbi...Su "Brain Science" pubblicato lo studio degli effetti del lockdown sui bambini con. La ricerca nazionale che l'IRCCS Fondazione Stella Maris ha realizzato contattando le famiglie dei pazienti in cura per analizzare l'impatto che il lockdown ha avuto ...Psicofarmaci, indicati nella linea guida, che ad oggi, è clinicamente risaputo, hanno un ruolo quasi esclusivamente sui comportamenti problema associati e non sui sintomi “core” dell’autismo.A breve la Sip realizzerà a livello italiano un nuovo studio multicentrico per confrontare i ricoveri pediatrici di un anno di Covid con i tre anni precedenti, in modo da valutare le caratteristiche ...