Hot Wheels Unleashed a tutta velocità nel primo video gameplay dell' adrenalinico gioco targato Milestone

(Di giovedì 8 aprile 2021) Molti erano scettici quando Hotè stato annunciato da, sviluppatore italiano specializzato nei giochi di corsa (è sua la saga di MotoGP), ma sembra che lo studio abbia fatto molto bene. A confermare il buon operato di, infatti, questo breve trailer dibasato su filmati alpha ci dà un buon assaggio di come sarà stare dietro al volante di unae macchine. Ilè esattamente quello che pensate che sia: macchinine di plastica su piste strampalate che sfrecciano attraverso diversi ambienti domestici. Probabilmente c'è il pericolo che ilpossa diventare un po' monotono considerando la sua semplicità, ma c'è la possibilità di fare manovre più difficili e avanzate, come per esempio quando vediamo una ...

misteruplay2016 : Hot Wheels Unleashed è il nuovo gioco di Milestone, lo sviluppatore di MotoGP – Trailer - SerialGamerITA : Hot Wheels Unleashed: mostrato il primo gameplay del nuovo corsistico #milestone - Nextplayer_it : Hot Wheels Unleashed: Milestone presenterà il gameplay!

L 'azienda italiana Milestone, con sede a Milano, ha pubblicato oggi un breve video che annuncia il nuovo gameplay per le macchinine più folli di sempre, ovvero,Unleashed Il nuovo gameplay diUnleashed sarà visibile in toto a partire dall'8 aprile ed è previsto per le ore 20:00. Per seguire tutti gli aggiornamenti relativi al gioco, non ...Stai guardando Pubblicità Milestone ha annunciato nelle scorse ore, tramite un breve video, un nuovo Gameplay Showcase previsto per domani 8 aprile (alle 20:00), perUnleashed , il nuovo frenetico gioco di corse arcade dedicato alle mitiche 'macchinine'. Durante l'evento, gli sviluppatori di Milestone mostreranno finalmente il gameplay di How...Molti erano scettici quando Hot Wheels Unleashed è stato annunciato da Milestone, sviluppatore italiano specializzato nei giochi di corsa (è sua la saga di MotoGP), ma sembra che lo studio abbia fatto ...Come precedentemente annunciato, il team italiano di Milestone ha oggi mostrato le prime scene di gameplay di Hot Wheels Unleashed. Il primo gameplay trailer, visibile in calce alla notizia assieme ...