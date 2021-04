Denise Pipitone, il conduttore della tv russa chiede scusa: 'Ha deciso tutto deciso Olesya' (Di giovedì 8 aprile 2021) 'Non volevamo ferire i sentimenti di nessu no, le decisioni che riguardano Olesya sono del suo legale'. Così ha spiegato il presentatore della trasmissione russa Lasciali parlare che avrebbe seguito ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 aprile 2021) 'Non volevamo ferire i sentimenti di nessu no, le decisioni che riguardanosono del suo legale'. Così ha spiegato il presentatoretrasmissioneLasciali parlare che avrebbe seguito ...

Advertising

trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - fanpage : Non è Denise Pipitone. L'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - repubblica : ?? 'Il gruppo sanguigno di Olesya non è quello di Denise Pipitone'. L’avvocato della famiglia alla Tv russa - NScrivanti : Adesso bastaaaaaa con storia russa/italiana su vicenda Pipitone... basta davvero!!! Perché non tornate invece a chi… - RomaAppio : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #7aprile. Chi l'ha visto? con il caso Pipitone QUADRUPLICA il costosissimo Game of Games di Simona Ventura che s… -