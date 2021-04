Caprioli | strada riaprirà mercoledì Variante Rizzico | Picarone | “4 anni di ritardi”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPisciotta (Sa) – I disagi viari causati da frane e smottamenti potrebbero essere solo un brutto ricordo. Ettore Liguori, sindaco del Comune di Pisciotta, fa sapere a tutto il comprensorio che “14 aprile alle ore 16 sarà riaperto il transito lungo laregionale ex strasa statale 447. I lavori in località Gabella disaranno, infatti, ultimati prima dei tempi previsti contrattualmente. Di tanto ci ha informati il dirigente del settore lavori pubblici della Provincia di Salerno”. La notizia fa il paio con il prossimo appalto per la più ampia soluzione infrastrutturale della ‘pisciottana’. Non senza polemiche: Franco, consigliere regionale e presidente della Commissione Bilancio, afferma: “Finalmente la Provincia di Salerno, approvando un debito fuori bilancio ...