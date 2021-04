Cagliari, il report odierno: ancora differenziato per Ceppitelli, Nandez e Sottil (Di giovedì 8 aprile 2021) Il Cagliari ha lavorato questa mattina al Centro sportivo di Assemini, nel mirino dei ragazzi di mister Semplici la gara di domenica: allo stadio “Meazza” di Milano sarà Inter-Cagliari (diretta Dazn, ore 12.30). La seduta odierna, avviata con degli esercizi di attivazione, è proseguita con delle esercitazioni sul possesso palla. Partite a tema tattico, in chiusura sessione dedicata alle palle inattive. Sempre in personalizzato Luca Ceppitelli, Nahitan Nandez, Riccardo Sottil e Matteo Tramoni. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 aprile 2021) Ilha lavorato questa mattina al Centro sportivo di Assemini, nel mirino dei ragazzi di mister Semplici la gara di domenica: allo stadio “Meazza” di Milano sarà Inter-(diretta Dazn, ore 12.30). La seduta odierna, avviata con degli esercizi di attivazione, è proseguita con delle esercitazioni sul possesso palla. Partite a tema tattico, in chiusura sessione dedicata alle palle inattive. Sempre in personalizzato Luca, Nahitan, Riccardoe Matteo Tramoni. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

CentotrentunoC : #CAGLIARI ???? Nahitan #Nandez ancora in personalizzato a pochi giorni dalla partita contro l'Inter: il report dell'… - TuttoFanta : ?Report #CAGLIARI: ?In gruppo #Tripaldelli. ?Personalizzato per #Ceppitelli, #Tramoni, #Sottil e #Nandez. ??… - sportli26181512 : Cagliari, il report UFFICIALE verso l'Inter: stop Nandez, in 4 lavorano a parte: Cagliari al lavoro in vista della… - SportsbookBTC : Tennis ?????? Scouting Report: Alcaraz & Musetti In Action In Marbella & Cagliari - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Cagliari-Hellas Verona: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti https://t… -