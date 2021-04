Zlatan Ibrahimovic sotto accusa: “Ha ucciso personalmente un leone e tiene la testa e la pelle nella sua casa in Svezia” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Paga e spara. Sarebbe questo il motto di una società sudafricana che fa uccidere animali selvaggi come leoni, elefanti, scimmie, giraffe, zebre, da neofiti cacciatori occidentali per poi lasciare i macabri trofei di caccia ai loro killer. In un servizio video effettuato dal sito svedese Expressen, sarebbero diverse le personalità svedesi finite sotto tiro per questa orribile attività. Il regista e attore Felix Hengren, l’ex ministro delle finanze Anders Borg, ma soprattutto il calciatore Zlatan Ibrahimovic. Sulla punta in forza al Milan Expressen ha un vero e proprio dossier di caccia grossa. Secondo il sito svedese Ibrahimovic avrebbe ucciso personalmente in Sudafrica nel 2011 un leone: appena un anno dopo aver ottenuto la licenza generica da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Paga e spara. Sarebbe questo il motto di una società sudafricana che fa uccidere animali selvaggi come leoni, elefanti, scimmie, giraffe, zebre, da neofiti cacciatori occidentali per poi lasciare i macabri trofei di caccia ai loro killer. In un servizio video effettuato dal sito svedese Expressen, sarebbero diverse le personalità svedesi finitetiro per questa orribile attività. Il regista e attore Felix Hengren, l’ex ministro delle finanze Anders Borg, ma soprattutto il calciatore. Sulla punta in forza al Milan Expressen ha un vero e proprio dossier di caccia grossa. Secondo il sito svedeseavrebbein Sudafrica nel 2011 un: appena un anno dopo aver ottenuto la licenza generica da ...

Advertising

Amore4Zampe : Accusa molto grave per il famoso calciatore Zlatan Ibrahimovic. Si attendono sviluppi?????? ? - GRealta : RT @la_rossonera: ????? #Milan, entro la giornata, al massimo domani, è attesa la firma del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. #SempreMilan #Fo… - _Fumagalli : RT @CrisciGloria: “Zlatan Ibrahimovic ha ucciso un leone e lo ha portato a casa come trofeo”, il calciatore sotto accusa - GINA32451015 : RT @CrisciGloria: “Zlatan Ibrahimovic ha ucciso un leone e lo ha portato a casa come trofeo”, il calciatore sotto accusa - Rosyr90Raguso : RT @la_rossonera: ????? #Milan, entro la giornata, al massimo domani, è attesa la firma del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. #SempreMilan #Fo… -