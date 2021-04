WTA Bogotà 2021, risultati 7 aprile: Errani vince e conquista i quarti. Eliminate Paolini e Zheng (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si sono appena conclusi i match odierni degli ottavi di finale del WTA di Bogotà. In casa Italia molto bene Sara Errani che ha avuto la meglio della spagnola Aliona Bolsova Zadoinov. L’azzurra ha disputato come sempre un match di grande generosità chiuso con un doppio 6-4. La 33enne nativa di Bologna ai quarti di finale incontrerà la vincente della sfida tra la nostra Giulia Gatto-Monticone e la slovena Tamara Zidansek. Niente da fare per l’altra azzurra scesa in campo in giornata. Jasmine Paolini si è arresa al cospetto della spagnola Lara Arruabarrena-Vecino. La tennista italiana era anche riuscita a vincere il primo set con un convincente 6-2 prima di cedere i successivi due col punteggio di 6-4 6-2. L’elvetica Stefanie Voegele ha vinto nettamente contro la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si sono appena conclusi i match odierni degli ottavi di finale del WTA di. In casa Italia molto bene Sarache ha avuto la meglio della spagnola Aliona Bolsova Zadoinov. L’azzurra ha disputato come sempre un match di grande generosità chiuso con un doppio 6-4. La 33enne nativa di Bologna aidi finale incontrerà lante della sfida tra la nostra Giulia Gatto-Monticone e la slovena Tamara Zidansek. Niente da fare per l’altra azzurra scesa in campo in giornata. Jasminesi è arresa al cospetto della spagnola Lara Arruabarrena-Vecino. La tennista italiana era anche riuscita are il primo set con un connte 6-2 prima di cedere i successivi due col punteggio di 6-4 6-2. L’elvetica Stefanie Voegele ha vinto nettamente contro la ...

