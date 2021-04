Verso Fiorentina-Atalanta: la Viola non può commettere errori contro i lanciatissimi nerazzurri (Di mercoledì 7 aprile 2021) Fiorentina-Atalanta è una gara valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A. Le due squadre si affronteranno domenica 11 Aprile alle ore 20:45. Il teatro della disputa sarà lo stadio Artemio Franchi di Firenze. Dopo l’ultimo turno, la Dea è lanciatissima Verso la terza qualificazione consecutiva in Champions League, ma la classifica così corta non ammette distrazioni. Nessun margine di errore neanche per i padroni di casa, avanti di 8 lunghezze sul Cagliari terz’ultimo e vogliosi di chiudere quanto prima possibile il discorso salvezza. Fiorentina-Atalanta Come arrivano le due squadre ? La seconda avventura di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina è partita con un incoraggiante pareggio in quel di Genova, positivo poiché la Viola ha giocato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 7 aprile 2021)è una gara valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A. Le due squadre si affronteranno domenica 11 Aprile alle ore 20:45. Il teatro della disputa sarà lo stadio Artemio Franchi di Firenze. Dopo l’ultimo turno, la Dea è lanciatissimala terza qualificazione consecutiva in Champions League, ma la classifica così corta non ammette distrazioni. Nessun margine di errore neanche per i padroni di casa, avanti di 8 lunghezze sul Cagliari terz’ultimo e vogliosi di chiudere quanto prima possibile il discorso salvezza.Come arrivano le due squadre ? La seconda avventura di Beppe Iachini sulla panchina dellaè partita con un incoraggiante pareggio in quel di Genova, positivo poiché laha giocato ...

