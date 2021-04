Usa, sparatoria in corso a Frederick, in Maryland: due vittime, si temono diversi feriti (Di mercoledì 7 aprile 2021) Usa, sparatoria in corso a Frederick, in Maryland. Sarebbero almeno due le persone rimaste gravemente ferite nella sparatoria in corso negli Usa, nello stato del Maryland. L’autore, un militiare, è stato fermato e ucciso alla polizia intervenuta dopo la chiamata al 911 giunta intorno alle 14.30 (ora italiana). La sparatoria è avvenuta nella piccola contea di Frederick, vicino la città di Washington. Sono due le persone rimaste ferite gravemente nella sparatoria avvenuta questo pomeriggio negli Stati Uniti, nella contea di Frederick, nello stato del Maryland. È qui che un uomo, un militare, armato ha aperto il fuoco colpendo e ferendo in maniera grave due persone, così come riportato dalla polizia locale che in un tweet poco dopo ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021) Usa,in, in Maryland. Sarebbero almeno due le persone rimaste gravemente ferite nellainnegli Usa, nello stato del Maryland. L’autore, un militiare, è stato fermato e ucciso alla polizia intervenuta dopo la chiamata al 911 giunta intorno alle 14.30 (ora italiana). Laè avvenuta nella piccola contea di, vicino la città di Washington. Sono due le persone rimaste ferite gravemente nellaavvenuta questo pomeriggio negli Stati Uniti, nella contea di, nello stato del Maryland. È qui che un uomo, un militare, armato ha aperto il fuoco colpendo e ferendo in maniera grave due persone, così come riportato dalla polizia locale che in un tweet poco dopo ...

Advertising

marcodimaio : Ancora una strage negli #USA: sparatoria in un complesso di uffici terminata con 4 morti. Fa bene @POTUS a lanciare… - corra_franco : RT @agambella: ++ #USA La Marina conferma che a Fort Detrick è in corso una sparatoria ++ (AP) - MisterCariola : RT @agambella: ++ #USA La Marina conferma che a Fort Detrick è in corso una sparatoria ++ (AP) - BreakingItalyNe : USA: Sparatoria in un'azienda legata alla Marina al Riverside Tech Park a Frederick nello stato del Maryland: Ident… - ffortuzzi : RT @agambella: ++ #USA La Marina conferma che a Fort Detrick è in corso una sparatoria ++ (AP) -