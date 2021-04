Una Vita anticipazioni: CISCO LARA interpreta ILDEFONSO CORTES (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nuovo importantissimo ingresso nelle storyline ambientate ad Acacias. Nel corso della puntata 1172 di Una Vita, i telespettatori italiani faranno infatti la conoscenza del giovane ILDEFONSO CORTES (CISCO LARA), un ragazzo a modo e beneducato che avrà parecchio a che fare con Camino Pasamar (Aria Bedmar). Scopriamo insieme perché… Leggi anche: Una Vita anticipazioni: BELLITA sul punto di morire… Una Vita, news: Maite interrompe la relazione con Maite Se avete letto i nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni sapete già che tutto prenderà il via quando Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) deciderà di troncare la sua relazione con Camino; ciò perché avrà paura che, qualora tutto venisse alla luce, la fanciulla verrebbe scartata ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nuovo importantissimo ingresso nelle storyline ambientate ad Acacias. Nel corso della puntata 1172 di Una, i telespettatori italiani faranno infatti la conoscenza del giovane), un ragazzo a modo e beneducato che avrà parecchio a che fare con Camino Pasamar (Aria Bedmar). Scopriamo insieme perché… Leggi anche: Una: BELLITA sul punto di morire… Una, news: Maite interrompe la relazione con Maite Se avete letto i nostri precedenti post dedicati allesapete già che tutto prenderà il via quando Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) deciderà di troncare la sua relazione con Camino; ciò perché avrà paura che, qualora tutto venisse alla luce, la fanciulla verrebbe scartata ...

