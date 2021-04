"Tutto pronto, poi lo stop dalla Regione" (Di mercoledì 7 aprile 2021) LISSONE di Fabio Luongo C'erano già il luogo e il personale necessario. Bloccate a un passo dall'attivazione, le forze messe in campo restano comunque a disposizione e pronte a tornare in gioco ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 7 aprile 2021) LISSONE di Fabio Luongo C'erano già il luogo e il personale necessario. Bloccate a un passo dall'attivazione, le forze messe in campo restano comunque a disposizione e pronte a tornare in gioco ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutto pronto Juve - Napoli, spareggio Champions: Pirlo rischia la panchina ... Arthur e Dybala, reintegrati dopo il festino di settimana scorsa, ed è pronto a schierare un 4 - 4 ... viceversa, pur mantenendo comunque un vantaggio di tutto rispetto, il campionato resterebbe aperto.

"Tutto pronto, poi lo stop dalla Regione" LISSONE di Fabio Luongo C'erano già il luogo e il personale necessario. Bloccate a un passo dall'attivazione, le forze messe in campo restano comunque a disposizione e pronte a tornare in gioco ...

"Tutto pronto, poi lo stop dalla Regione" IL GIORNO I ragazzi tornano in classe Ma fino alla prima media L’assessore Vietina: “Dita incrociate per le seconde e terze medie“. In Comune si attendono lumi per modalità e finanziamenti di campi solari ...

Anche quest’anno non ci sarà la festa di Sant’Aureliano Era già tutto pronto per la tradizionale festa di S. Aureliano all’Oasi di Grottammare. Purtroppo, per il secondo anno consecutivo, non si potrà festeggiare la domenica il santo Martire Romano. Il com ...

