Tennis, Jannik Sinner meglio di Federer e Nadal dopo 70 match ATP. Numeri da predestinato (Di mercoledì 7 aprile 2021) La parole d’ordine è una: pazienza. Jannik Sinner ci ha esaltato tutti nei giorni di Miami (Stati Uniti), raggiungendo la Finale di un Masters1000 che sul cemento della Florida mai nessun italiano aveva raggiunto, essendo il quarto Under20 della storia del torneo a spingersi a tanto. L’esito dell’atto conclusivo ha deluso i tifosi perché tanti avevano dato per scontato che il polacco Hubert Hurkacz fosse un giocatore “qualunque”. “Hubi” ha messo in mostra la sua intelligenza tattica, sfruttando le debolezze di Jannik a proprio vantaggio. Per la prima volta nel “1000” americano, Sinner ha fatto vedere alcuni limiti dettati da un’esperienza limitata e da un bagaglio tecnico ancora incompleto al cospetto di un giocatore che bazzica nel circuito ATP già da qualche tempo. Legato proprio a questo aspetto, c’è una statistica ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) La parole d’ordine è una: pazienza.ci ha esaltato tutti nei giorni di Miami (Stati Uniti), raggiungendo la Finale di un Masters1000 che sul cemento della Florida mai nessun italiano aveva raggiunto, essendo il quarto Under20 della storia del torneo a spingersi a tanto. L’esito dell’atto conclusivo ha deluso i tifosi perché tanti avevano dato per scontato che il polacco Hubert Hurkacz fosse un giocatore “qualunque”. “Hubi” ha messo in mostra la sua intelligenza tattica, sfruttando le debolezze dia proprio vantaggio. Per la prima volta nel “1000” americano,ha fatto vedere alcuni limiti dettati da un’esperienza limitata e da un bagaglio tecnico ancora incompleto al cospetto di un giocatore che bazzica nel circuito ATP già da qualche tempo. Legato proprio a questo aspetto, c’è una statistica ...

Advertising

SkySport : Jannik Sinner: finale persa al Masters di Miami ?? 'Non è stata la mia giornata, tornerò più forte' Le parole ?… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MIAMI: JANNIK SINNER IN FINALE Battuto lo spagnolo Bautista Agut 5-7, 6-4, 6-4 L'azzu… - Coninews : JANNIK SEI UNICO! ?? Sul cemento del #MiamiOpen @janniksin supera in tre set (5-7 6-4 6-4) Roberto Bautista-Agut e… - OA_Sport : #TENNIS Numeri e non chiacchiere che fanno di Sinner un giocatore speciale dopo 70 match ATP, meglio di Federer e N… - TennisWorldit : Vavassori elogia la mentalità vincente di Jannik Sinner -