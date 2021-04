Tempesta d'amore, anticipazioni 7 aprile: una trappola perfetta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le vicende del Fürstenhof continueranno ad animare le nuove puntate di Tempesta d'amore, come rivelano le anticipazioni di oggi, mercoledì 7 aprile. Dopo l'incendio che ha distrutto le auto d'epoca destinate al raduno organizzato da Werner, i Saalfeld si sono ritrovati con le spalle al muro e hanno dovuto mettere in vendita le loro quote. Dal canto suo, Christoph ha deciso di approfittarne e ha utilizzato i fondi della fondazione benefica per la quale ha iniziato di recente a lavorare per formalizzare a Werner la sua proposta di acquisto per le sue azioni e quelle di Robert. L'uomo era al settimo cielo e aveva anche condiviso la notizia con Tim annunciandogli che l'era di Ariane era finita e che presto avrebbero ripreso la loro posizione di comando dell'hotel. Christoph, però, non aveva fatto i conti con Selina ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le vicende del Fürstenhof continueranno ad animare le nuove puntate did', come rivelano ledi oggi, mercoledì 7. Dopo l'incendio che ha distrutto le auto d'epoca destinate al raduno organizzato da Werner, i Saalfeld si sono ritrovati con le spalle al muro e hanno dovuto mettere in vendita le loro quote. Dal canto suo, Christoph ha deciso di approfittarne e ha utilizzato i fondi della fondazione benefica per la quale ha iniziato di recente a lavorare per formalizzare a Werner la sua proposta di acquisto per le sue azioni e quelle di Robert. L'uomo era al settimo cielo e aveva anche condiviso la notizia con Tim annunciandogli che l'era di Ariane era finita e che presto avrebbero ripreso la loro posizione di comando dell'hotel. Christoph, però, non aveva fatto i conti con Selina ...

