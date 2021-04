Taekwondo | Europei 2021 | una tappa di passaggio per l’Italia verso il Preolimpico di maggio

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il momento di tornare “in scena” sul tatami è sempre più vicino per ilitaliano e continentale. Da giovedì 8 aprile, in quel di Sofia, si terranno glidella disciplina. Un appuntamento quanto mai importante che porta con sé molteplici significati. Innanzitutto si tornerà a competere dopo più di un anno di digiuno dal quadrato, in secondo luogo si andrà subito a misurarsi in un ambito di un certo livello, dove ci sarà poco tempo per rodarsi e nel quale saranno in palio delle medaglie, e in terza istanza – non meno importante, anzi – si dovrà prendere confidenza coli Giochi di Tokyo. Si, perché il Torneo di Qualificazione Continentale Europea si terrà sempre nella capitale bulgara, al Ramada by Wyndham Sofia City Center, fra un mese, il 7 e 8 ...

CELANO. In Bulgaria, a Sofia, dall'8 all'11 aprile andranno in scena i Campionati Europei seniores di taekwondo: e fra i quattordici azzurri in gara pronti a mettersi in gioco e sfidare gli altri 362 atleti provenienti da tutto il vecchio continente, ci sarà anche Samuele Baliva