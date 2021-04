Simona Ventura gaffe clamorosa a “I soliti ignoti”, Amadeus in imbarazzo: «Io non potrei…» (Di mercoledì 7 aprile 2021) La partecipazione a “I soliti ignoti” di Simona Ventura è stata molto fortunata. La conduttrice è riuscita a portare a casa una bella cifra da devolvere in beneficenza. Nel corso della sua ospitata però al programma di Raiuno il volto noto della tv si è resa protagonista di una clamorosa gaffe. Amadeus? Beh in un primo momento è rimasto spiazzato: «Scusa, che hai detto?». Leggi anche l’articolo —> Simona Ventura, il selfie senza trucco in accappatoio divide: «Ma che ti sei combinata?» A “I soliti ignoti” ospite speciale Simona Ventura, che ha contagiato il pubblico col suo buonumore. Lo stesso conduttore si è lasciato andare a grasse risate. ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) La partecipazione a “I” diè stata molto fortunata. La conduttrice è riuscita a portare a casa una bella cifra da devolvere in beneficenza. Nel corso della sua ospitata però al programma di Raiuno il volto noto della tv si è resa protagonista di una? Beh in un primo momento è rimasto spiazzato: «Scusa, che hai detto?». Leggi anche l’articolo —>, il selfie senza trucco in accappatoio divide: «Ma che ti sei combinata?» A “I” ospite speciale, che ha contagiato il pubblico col suo buonumore. Lo stesso conduttore si è lasciato andare a grasse risate. ...

