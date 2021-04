Rinascimento Green | la transizione ecologica inclusiva | dal basso

(Di mercoledì 7 aprile 2021) “Per cambiare tutto, servono tutti”. Questo il claim di, una giovanissima organizzazione che si occupa di promuovere in Italia unDeal dale lo farà attraverso le prime due grandi assemblee regionali sul clima e la giusta, due eventi online che nei prossimi due week-end coinvolgeranno i cittadini Calabresi ed Emiliano-Romagnoli. PerDeal si intende una riforma sistemica della nostra società che con una sola mossa abbassi le emissioni (passando quindi da un sistema basato sulle energie fossili ad uno basato sulle rinnovabili) e aumenti il benessere delle persone attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro e un sistema più inclusivo. Per fare un paio di esempi: se chiudesse l’area del petrolchimico di Siracusa, i lavoratori e le ...

"Per cambiare tutto, servono tutti". Questo il claim di Rinascimento Green, una giovanissima organizzazione che si occupa di promuovere in Italia un Green Deal dal basso e lo farà attraverso le prime ...
Il fine settimana prende il via "AssembraMenti - Clima, inclusione, lavoro", l'iniziativa di Rinascimento Green che prevede due assemblee regionali che toccheranno prima l'Emilia Romagna (10-11 aprile ...