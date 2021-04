Olesya Rostova non è Denise Pipitone. Finisce così il reality a cui Piera Maggio ha dovuto prestarsi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Olesya Rostova non è Denise Pipitone. Inutile dirlo: tutti ci avevamo sperato, ma non tutti ci avevano creduto. La persona che più di tutte aveva visto una piccolissima luce di speranza era stata proprio la mamma della piccola scomparsa in Sicilia nel 2004, fuori dalla casa della nonna a Mazara del Vallo. Non è la prima volta che una somiglianza o che una segnalazione fanno sperare la famiglia Pipitone, ma certo è che si tratta della primissima (e, si spera, anche l’ultima), in cui il dolore e la tragedia vengono strumentalizzati per attirare spettatori in tivù, sul primo canale della tivù russa. Il programma si chiama”Let them talk” (Lasciali parlare), il conduttore Dimitry Borisov. Giovane, ma promettente per quel tipo di spettacolo. Quello che riesce a mischiare la realtà con il ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021)non è. Inutile dirlo: tutti ci avevamo sperato, ma non tutti ci avevano creduto. La persona che più di tutte aveva visto una piccolissima luce di speranza era stata proprio la mamma della piccola scomparsa in Sicilia nel 2004, fuori dalla casa della nonna a Mazara del Vallo. Non è la prima volta che una somiglianza o che una segnalazione fanno sperare la famiglia, ma certo è che si tratta della primissima (e, si spera, anche l’ultima), in cui il dolore e la tragedia vengono strumentalizzati per attirare spettatori in tivù, sul primo canale della tivù russa. Il programma si chiama”Let them talk” (Lasciali parlare), il conduttore Dimitry Borisov. Giovane, ma promettente per quel tipo di spettacolo. Quello che riesce a mischiare la realtà con il ...

