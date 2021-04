Olesya Rostova non è Denise Pipitone: arriva la conferma, ecco le ultimissime novità (Di mercoledì 7 aprile 2021) Olesya Rostova, la ragazza che si era rivolta alla trasmissione russa per cercare la sua vera madre, non è Denise Pipitone. In questi giorni sono stati tanti gli italiani, che avevano preso a cuore quella storia, a sperare che la giovane fosse la bimba scomparsa nel 2004, mentre giocava fuori casa a Mazara Del Vallo. A confermare che Olesya non è Denise è stato Giacomo Frazzitta, il legale di Piera Maggio, a Fanpage. Olesya Rostova non è Denise Pipitone: la conferma Il legale della famiglia di Denise ieri ha partecipato in collegamento alla trasmissione russa, che verrà mandata in onda oggi. Come ha spiegato a Fanpage, l’avvocato ha deciso di collegarsi con il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 aprile 2021), la ragazza che si era rivolta alla trasmissione russa per cercare la sua vera madre, non è. In questi giorni sono stati tanti gli italiani, che avevano preso a cuore quella storia, a sperare che la giovane fosse la bimba scomparsa nel 2004, mentre giocava fuori casa a Mazara Del Vallo. Are chenon èè stato Giacomo Frazzitta, il legale di Piera Maggio, a Fanpage.non è: laIl legale della famiglia diieri ha partecipato in collegamento alla trasmissione russa, che verrà mandata in onda oggi. Come ha spiegato a Fanpage, l’avvocato ha deciso di collegarsi con il ...

