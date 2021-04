Night in Paradise: vivere e morire nella paradisiaca isola di Jeju (Di mercoledì 7 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v= Sm6 FK51VA Night in Paradise, foschissimo noir presentato Fuori concorso al 77° Festival di Venezia, è l’ultimo di tanti film destinati alla sala cinematografica che la pandemia ha dirottato sul piccolo schermo. Debutta quindi sulla piattaforma digitale Netflix il 9 aprile l’ultimo film del sudcoreano Park Hoon-Jung, regista la cui filmografia è una carrellata dei film noir e dei gangster movie più violenti, deterministi e visti del decennio. Sue erano le sceneggiature di The Unjust, l’asciutto cop drama con un corrotto Hwang Jung-Min visibile gratis online grazie all’Istituto culturale coreano e della tesa caccia al serial killer I Saw the Devil con un inesorabile Lee Byung-Hune e l’agghiacciante Choi Min-Sik. Dopo questi, è passato dietro la macchina da presa, sfornando un cult in patria come New World e ... Leggi su wired (Di mercoledì 7 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v= Sm6 FK51VAin, foschissimo noir presentato Fuori concorso al 77° Festival di Venezia, è l’ultimo di tanti film destinati alla sala cinematografica che la pandemia ha dirottato sul piccolo schermo. Debutta quindi sulla piattaforma digitale Netflix il 9 aprile l’ultimo film del sudcoreano Park Hoon-Jung, regista la cui filmografia è una carrellata dei film noir e dei gangster movie più violenti, deterministi e visti del decennio. Sue erano le sceneggiature di The Unjust, l’asciutto cop drama con un corrotto Hwang Jung-Min visibile gratis online grazie all’Istituto culturale coreano e della tesa caccia al serial killer I Saw the Devil con un inesorabile Lee Byung-Hune e l’agghiacciante Choi Min-Sik. Dopo questi, è passato dietro la macchina da presa, sfornando un cult in patria come New World e ...

Advertising

Gagarinmagazine : La recensione del film 'Night in paradise' di Park Hoon-jung, in arrivo il 9 aprile su Netflix #recensione #film… - heyhey_charlie : Su @netflix a breve potrete vedere 'Night in Paradise' di Park Hoon-jung, il thriller coreano presentato fuori con… - tgk_world : ?? #UhmTaeGoo, #JeonYeoBin e #ChaSeungWon alla conferenza stampa per il film Netflix 'Night in Paradise' ?? ~Pria. -