Mobilità docenti 2021: vincolo triennale o quinquennale. In alcuni casi non vale, ecco le deroghe (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mobilità docenti 2021: i vincoli sono il fattore su cui più si concentra l'attenzione. vincolo triennale dopo la Mobilità volontaria: non vale per i docenti sovrannumerari o con precedenza 104. Sono previste deroghe anche per il vincolo quinquennale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 aprile 2021): i vincoli sono il fattore su cui più si concentra l'attenzione.dopo lavolontaria: nonper isovrannumerari o con precedenza 104. Sono previsteanche per il. L'articolo .

Advertising

zazoomblog : Mobilità docenti 2021 valutazione titoli: differenze trasferimento e passaggio. Video guida - #Mobilità #docenti… - orizzontescuola : Toccafondi (IV): “Concorsi selettivi per avere in cattedra i docenti migliori. Vincolo quinquennale? Tutta la mobil… - GazzettaDellaSc : Mobilità docenti 2021, punteggio domanda: come si controlla e quali voci comprende. Guida per immagini… - orizzontescuola : Mobilità docenti 2021, punteggio domanda: come si controlla e quali voci comprende. Guida per immagini - orizzontescuola : MOBILITÀ 2021: Modelli, autodichiarazioni, guide su come compilare la domanda [LO SPECIALE AGGIORNATO] -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità docenti Toccafondi (IV): 'Concorsi selettivi per avere in cattedra i docenti migliori. Vincolo quinquennale? Tutta la mobilità da rivedere' [INTERVISTA] ... è tutta la mobilità che andrebbe ripensata alla luce della sperequazione territoriale tra posti liberi e aspiranti docenti molto più marcata rispetto anche solo a pochi anni fa. La mobilità in ...

ReStartApp 2021, torna la call per rilanciare lo sviluppo sostenibile delle aree interne ...dei lavori del Campus è prevista una fase di supporto e consulenza a distanza condotta dai docenti ... una crescente rete di partner, quali Fondazione Symbola, Legambiente, Uncem, Alleanza Mobilità ...

... è tutta lache andrebbe ripensata alla luce della sperequazione territoriale tra posti liberi e aspirantimolto più marcata rispetto anche solo a pochi anni fa. Lain ......dei lavori del Campus è prevista una fase di supporto e consulenza a distanza condotta dai... una crescente rete di partner, quali Fondazione Symbola, Legambiente, Uncem, Alleanza...