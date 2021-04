‘Millennial’ vs ‘boomer’: le battaglie combattute sono sacrosante, ma il metodo non mi convince (Di mercoledì 7 aprile 2021) La generazione dei cosiddetti “millennial” è molto incazzata con quella degli altresì detti “boomer“. I primi si aggirano sui trent’anni di età, i secondi vanno dai cinquanta in su. Ho fatto questa “scoperta” concentrando l’attenzione su un’espressione ormai assurta al rango di slogan (o meme, per la Rete): “Ok, boomer”. Va pronunciata con un sapiente mix di sufficienza, supponenza, intento liquidatorio. Della serie: “ok, vecchio, hai detto la tua ma ora togliti dalle scatole, perché non sei titolato per fare la paternale a nessuno”. Si tratta di un sentimento diffuso a livello planetario, se concentriamo l’attenzione sui paesi benestanti. Tanto da rendere legittima l’espressione di “guerra generazionale”. Ma qual è l’accusa che i trentenni rivolgono agli ultracinquantenni? Non intendo girarci troppo intorno: di avergli preparato un mondo di merda in cui vivere. Sì, un mondo in cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) La generazione dei cosiddetti “millennial” è molto incazzata con quella degli altresì detti “boomer“. I primi si aggirano sui trent’anni di età, i secondi vanno dai cinquanta in su. Ho fatto questa “scoperta” concentrando l’attenzione su un’espressione ormai assurta al rango di slogan (o meme, per la Rete): “Ok, boomer”. Va pronunciata con un sapiente mix di sufficienza, supponenza, intento liquidatorio. Della serie: “ok, vecchio, hai detto la tua ma ora togliti dalle scatole, perché non sei titolato per fare la paternale a nessuno”. Si tratta di un sentimento diffuso a livello planetario, se concentriamo l’attenzione sui paesi benestanti. Tanto da rendere legittima l’espressione di “guerra generazionale”. Ma qual è l’accusa che i trentenni rivolgono agli ultracinquantenni? Non intendo girarci troppo intorno: di avergli preparato un mondo di merda in cui vivere. Sì, un mondo in cui ...

GreenVanilLaura : @eclissilunarii Ciao cara, sono la zia millennial. I boomer in quanto tali non c'entrano, c'entra la supponenza di… - tooverthink : @drunkofweasleys Mamma mia mia sorella è ‘99 sembra a volte più boomer di mia madre 50enne e a volte più millennial di qualsiasi millennial - nusspot : Tommaso più boomer (/millennial) di me che posta stories con il cane #Amici20 - ombelicaa : @LeoLamacchia No Boomer no dai, sei un Millennial - lavanagloria : Ogni santo lavoro che faccio, al momento della festa comandata è sempre così: i millennial tacciono tutti in sottes… -