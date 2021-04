Michele Imberti ed Elite Motorsport ancora assieme

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il 23enne pilota bergamasco resta fedele alla squadra bresciana e sarà al volante della nuovissima Leon Competiciòn sequenziale BRESCIA – Squadra che vince non si cambia ma si rinnova. Dopo la straordinaria stagione 2020 culminata con la conquista del titolo italiano DSG del TCR Italy,edsaranno nuovamente insieme al via della serie tricolore, ma questa volta con la nuovissima CUPRA Leon Competiciòn sequenziale. Il 23enne pilota bergamasco punta ad essere protagonista della classifica dedicata agli Under25, proseguendo la sua crescita nel mondo TCR. Dopo qualche gara in kart ed alcuni rally,ha debuttato in pista solo nel 2019, guidando sempre vetture TCR: “Sono davvero felice di questa opportunità! Ci tengo a far bene e voglio essere pronto sin dalla prima ...