La professoressa autrice di libri di testo “chiedo suggerimenti ai miei studenti” INTERVISTA

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ha iniziato quasi per caso, ora i suoidisono tra i più richiesti nelle scuole italiane. Mariacristina Razzoli, 55 anni, di Modena, un laurea in giurisprudenza e una cattedra per l’insegnamento di Discipline giuridiche ed economiche all’Istituto tecnico “Selmi” di Modena, è una delle autrici più richieste per ididi Diritto ed economia politica. L'articolo .

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : professoressa autrice

Tribunapoliticaweb SM

Altre informazioni sull'autore /- Redazione di lingua inglese Altre lingue: 6 Deutsch (de) ... dal 2008di storia delle donne all'Università Re Sa'ud di Riad. Quando si tratta di ......a causa delle angherie di unadi sinistra, di come abbia rincorso l'ideale della donna emancipata, tutta dedita alla carriera per rinunciare alla sua famiglia e vita privata. L'...Tra sfide, sostituzioni e nuovi ingressi voluti dai professori, quest’anno numerosi sono stato ... accaduto durante il periodo natalizio in casetta. Pare infatti che gli autori abbiano concesso ai ...“Duecento giorni di tempesta” non è solo il titolo ma anche il tempo vissuto dalla protagonista e io narrante, del terzo romanzo di Simona Moraci, nelle librerie e on line da ieri e pubblicato dalla c ...