Inter-Sassuolo, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 7 aprile 2021) A San Siro alle 18.45 andrà in scena Inter-Sassuolo, recupero della 28esima giornata di Serie A. Nerazzurri per andare a +11 dai cugini rossoneri e compiere un ulteriore passo verso il tricolore. Contro il Sassuolo di De Zerbi, che nonostante le assenze riesce ad essere una squadra temibilissima (come mostrato contro la Roma). Queste le scelte ufficiali: Inter(3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Darmian, Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Young, Lukaku, Lautaro Sassuolo(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Obiang, Lopez; Traoré, Djuricic, Boga; Raspadori Foto: Twitter Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 aprile 2021) A San Siro alle 18.45 andrà in scena, recupero della 28esima giornata di Serie A. Nerazzurri per andare a +11 dai cugini rossoneri e compiere un ulteriore passo verso il tricolore. Contro ildi De Zerbi, che nonostante le assenze riesce ad essere una squadra temibilissima (come mostrato contro la Roma). Queste le scelte(3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Darmian, Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Young, Lukaku, Lautaro(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Obiang, Lopez; Traoré, Djuricic, Boga; Raspadori Foto: Twitter Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

goal : ?? Inter v Sassuolo ?? ? Juventus v Napoli ?? Two BIG games in Serie A today ???? - Inter : ? | PARTITA Un mercoledì sera a tinte neroblu ???? Segui le prossime 2 partite contro Sassuolo e Cagliari su… - Inter : ?? | INSIEME Fatti un selfie con il filtro instagram I M, riposta la foto con l’hashtag #IMInter e @inter. Colora… - RadioRadioWeb : ?? Torna la Serie A con due match che non puoi proprio perdere ?? #JuveNapoli e #InterSassuolo te le raccontiamo no… - sixers2021 : @TheMushBros Sassuolo under +.5 goals (+117) vs Inter at 12:45 ?? -