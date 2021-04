Il gruppo sanguigno di Olesya non è quello di Denise. La 19enne russa ha anche partecipato a un reality (video) (Di mercoledì 7 aprile 2021) La giovane russa Olesya Rostova non è Denise Pipitone. La prova è arrivata oggi. Bastava sapere prima della trasmissione il gruppo sanguigno e sarebbe finito tutto il circo mediatico. Anzi, probabilmente non sarebbe mai iniziato. Ma nessuno lo ha chiesto. O, meglio, nessuno da Mosca ha voluto fornirlo. E la ragazza ora si scopre essere stata perfino la concorrente di un reality. Olesya e il sospetto che su Denise abbia speculato anche lei Una sceneggiata imbarazzante, dove il conduttore ha presentato come un reality con tanto di nomination le tre potenziali identità di Olesya. Eliminate le due candidature, secondo alcuni giornalisti televisivi russi la ragazza si chiamerebbe Angela. Avrebbe già ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 aprile 2021) La giovaneRostova non èPipitone. La prova è arrivata oggi. Bastava sapere prima della trasmissione ile sarebbe finito tutto il circo mediatico. Anzi, probabilmente non sarebbe mai iniziato. Ma nessuno lo ha chiesto. O, meglio, nessuno da Mosca ha voluto fornirlo. E la ragazza ora si scopre essere stata perfino la concorrente di une il sospetto che suabbia speculatolei Una sceneggiata imbarazzante, dove il conduttore ha presentato come uncon tanto di nomination le tre potenziali identità di. Eliminate le due candidature, secondo alcuni giornalisti televisivi russi la ragazza si chiamerebbe Angela. Avrebbe già ...

