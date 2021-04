I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 7 aprile (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 13.708 casi positivi da coronavirus e 627 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 32.999 (81 in meno di ieri), di cui 3.683 nei reparti di terapia intensiva (60 Leggi su ilpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 13.708 casi positivi dae 627 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 32.999 (81 in meno di ieri), di cui 3.683 nei reparti di terapia intensiva (60

Ultime Notizie dalla rete : dati sul Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 7 aprile: 13.708 nuovi casi e 627 morti Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report "Vaccini anti Covid - 19" sul sito del governo. Qui tutti i bollettini del 2021, qui quelli del 2020. Qui le notizie della ...

Coronavirus: 13.708 nuovi casi con 339.939 tamponi e 627 vittime Sul fronte dei posti letto da segnalare un calo dei degenti nelle terapie intensive: ieri erano 160 ... Il presidente Luca Zaia ha tuttavia attribuito il dato a un ritardo nella comunicazione dei dati ...

