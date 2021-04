Giro di Turchia 2021: torna in gara Fabio Jakobsen dopo la bruttissima caduta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Era nell’aria ormai da settimane. Ora è arrivata però l’ufficialità. Arriverà domenica l’attesissimo rientro alle corse di Fabio Jakobsen. L’ex campione olandese sarà al via del prossimo Giro di Turchia che scatterà da Nev?ehir e si concluderà dopo otto giorni in quel di Kusadasi. La Deceuninck Quick-Step ha infatti annunciato la sua rosa per la corsa turca e presente c’è anche il velocista classe 1996. Tutto il pubblico aspettava questo momento: indimenticabile e tragica la sua caduta arrivata nell’estate del 2020 al Giro di Polonia, dopo un contatto in volata con Dylan Groenewegen. Per l’olandese fratture multiple e numerosi interventi chirurgiche. Un grandissimo lavoro e tantissima forza di volontà per rimettersi in sella quando in pericolo c’è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) Era nell’aria ormai da settimane. Ora è arrivata però l’ufficialità. Arriverà domenica l’attesissimo rientro alle corse di. L’ex campione olandese sarà al via del prossimodiche scatterà da Nev?ehir e si concluderàotto giorni in quel di Kusadasi. La Deceuninck Quick-Step ha infatti annunciato la sua rosa per la corsa turca e presente c’è anche il velocista classe 1996. Tutto il pubblico aspettava questo momento: indimenticabile e tragica la suaarrivata nell’estate del 2020 aldi Polonia,un contatto in volata con Dylan Groenewegen. Per l’olandese fratture multiple e numerosi interventi chirurgiche. Un grandissimo lavoro e tantissima forza di volontà per rimettersi in sella quando in pericolo c’è ...

