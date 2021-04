Esame di Maturità 2021, cos’è e come accedere alla piattaforma Curriculum dello studente (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tra le novità per gli esami di Maturità 2021, c’è anche il debutto del Curriculum dello studente. Per la prima volta dalla sua approvazione, prevista già dalla riforma “Buona Scuola” del governo Renzi, il documento sarà allegato al diploma. Il Curriculum deve contenere l’elenco delle competenze di ogni studente, anche in riferimento alle attività professionali, culturali, artistiche, sportive e di volontariato svolte in ambito extra scolastico. Il sito per la compilazione è disponibile dal 6 aprile. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tra le novità per gli esami di, c’è anche il debutto del. Per la prima volta dsua approvazione, prevista già driforma “Buona Scuola” del governo Renzi, il documento sarà allegato al diploma. Ildeve contenere l’elenco delle competenze di ogni, anche in riferimento alle attività professionali, culturali, artistiche, sportive e di volontariato svolte in ambito extra scolastico. Il sito per la compilazione è disponibile dal 6 aprile.

