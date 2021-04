“Epicentro”, a Reggio Calabria verso un nuovo maxi-processo alla ‘ndrangheta: 75 indagati. C’è anche Giorgino “Malefix” De Stefano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Generalmente è il luogo dove il terremoto produce effetti di intensità maggiore. Pur non riguardando alcuna scossa tellurgica, in un certo senso è quello che sta avvenendo a Reggio Calabria dove “Epicentro” è il nome del prossimo maxi-processo alla ‘ndrangheta che vedrà imputati boss e luogotenenti delle storiche famiglie mafiose della città dello Stretto. Firmati dal procuratore Giovanni Bombardieri e dai pm Walter Ignazitto, Stefano Musolino e Giovanni Calamita, gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari sono partiti ieri dalla Direzione distrettuale antimafia e sono stati notificati ai 75 indagati ritenuti espressione delle cosche operanti “nel territorio della provincia – è scritto nel capo di imputazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Generalmente è il luogo dove il terremoto produce effetti di intensità maggiore. Pur non riguardando alcuna scossa tellurgica, in un certo senso è quello che sta avvenendo adove “” è il nome del prossimoche vedrà imputati boss e luogotenenti delle storiche famiglie mafiose della città dello Stretto. Firmati dal procuratore Giovanni Bombardieri e dai pm Walter Ignazitto,Musolino e Giovanni Calamita, gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari sono partiti ieri dDirezione distrettuale antimafia e sono stati notificati ai 75ritenuti espressione delle cosche operanti “nel territorio della provincia – è scritto nel capo di imputazione ...

