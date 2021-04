Elisa Isoardi e Angela Melillo incastrate da un video, regole infrante sull’Isola dei famosi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Su Elisa Isoardi e Angela Melillo gira un video che le incastra, sembrano non esserci dubbi: le due amiche isolane hanno infranto regole. Cosa hanno fatto di così grave Elisa e Angela durante l’ultima puntata dell’Isola dei famosi? Hanno mangiato la lasagna, solo che ad Angela Melillo era concesso dopo avere vinto la prova con la sua squadra, mentre Elisa Isoardi non avrebbe dovuto avere nemmeno un boccone di pasta. Tutta colpa della prova ricompensa in diretta, tutta colpa della fame. Mentre la Melillo mangiava la sua porzione di lasagna ha approfittato di un attimo di distrazione delle telecamere e dell’inviato, ha così passato un pezzo di pasta alla ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sugira unche le incastra, sembrano non esserci dubbi: le due amiche isolane hanno infranto. Cosa hanno fatto di così gravedurante l’ultima puntata dell’Isola dei? Hanno mangiato la lasagna, solo che adera concesso dopo avere vinto la prova con la sua squadra, mentrenon avrebbe dovuto avere nemmeno un boccone di pasta. Tutta colpa della prova ricompensa in diretta, tutta colpa della fame. Mentre lamangiava la sua porzione di lasagna ha approfittato di un attimo di distrazione delle telecamere e dell’inviato, ha così passato un pezzo di pasta alla ...

