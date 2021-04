Elezioni Roma 2021: Andrea Bernaudo vuole far tornare a splendere la Capitale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Andrea Bernaudo, presidente del Movimento Liberisti Italiani, è uno dei pochi nomi certi in corsa per diventare sindaco della Capitale. L’uomo si è infatti candidato da mesi per le Elezioni di Roma 2021 e la sua volontà è quella di diventare il nuovo primo cittadino della Città Eterna. Ex Radicali e Forza Italia, il politico ha scritto alcune dichiarazioni molto importanti sul suo profilo Facebook. Secondo Bernaudo infatti Roma deve tornare a slendere dopo aver passato anni di crisi a causa dell’amministrazione dei vecchi sindaci. Andrea Bernaudo: le dichiarazioni del candidato alle Elezioni di Roma 2021 «Nell’ultimo anno a Roma ... Leggi su romanotizie24 (Di mercoledì 7 aprile 2021), presidente del Movimento Liberisti Italiani, è uno dei pochi nomi certi in corsa per diventare sindaco della. L’uomo si è infatti candidato da mesi per ledie la sua volontà è quella di diventare il nuovo primo cittadino della Città Eterna. Ex Radicali e Forza Italia, il politico ha scritto alcune dichiarazioni molto importanti sul suo profilo Facebook. Secondoinfattidevea slendere dopo aver passato anni di crisi a causa dell’amministrazione dei vecchi sindaci.: le dichiarazioni del candidato alledi«Nell’ultimo anno a...

