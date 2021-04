' Denise Pipitone non è Olesya Rostova' | la rivelazione sull' esito del Dna e l' incontro con la sorella biologica

(Di mercoledì 7 aprile 2021) è? Il caso ha tenuto con il fiato sospeso tutta Italia. Questa sera andrà in onda una nuova puntata della trasmissione russa 'Lasciali Parlare', ma il mistero sembra risolto: la ...

Leggi anche > 'non è Olesya Rostova' 'Siamo alla fine - si legge sul profilo Facebook dello scrittore - Mi sono arrivate molte segnalazioni riguardanti la storia di Olesya Rostova e ...Il caso della possibilità che Olesya Rostova possa in realtà esseresta facendo molto discutere. Tuttavia, nelle ultime ore è arrivato un annuncio da parte di Giacomo Frazzita, l'avvocato di Piera Maggio, che ha rivelato che prenderà parte a un ...Olesya non è Denise Pipitone: la sorella biologica si chiama Anastasia. La verità a Lasciali Parlare. Oggi, mercoledì 7 aprile, la trasmissione russa Lasciali Parlare comunicherà le ultime notizie sul ...LEGGI ANCHE> > > Denise Pipitone, esplode la rabbia dei genitori: “Basta spettacolo”. Denise e Olesya: qual è la verità? La sorella biologica Anastasia. Secondo quanto riporta lo scrittore Matteo ...