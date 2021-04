Come Pillon ostacola la discussione del DDL Zan manipolando una notizia dal Canada (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nella giornata in cui si decide la calendarizzazione della discussione sul DDL Zan – che aspetta da settimane di cominciare il suo iter al Senato per essere discusso – occorre far notare Come anche Simone Pillon ce la stia mettendo tutta per diffondere fake news in merito al disegno di legge. Se Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno già ampiamente fatto propaganda contro il DDL Zan decantando una serie di fake news, Pillon – senatore leghista che da sempre si è espresso a favore della tanto decantata famiglia tradizionale e contro la comunità LGBTQ+ – ci mette il carico da Novanta e scomoda un fatto avvenuto in Canada, manipolando la questione a suo vantaggio e tratteggiando una vicenda che – sul suo profilo – diventa una bufala sul DDL Zan. LEGGI ANCHE >>> Perché il Corriere ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nella giornata in cui si decide la calendarizzazione dellasul DDL Zan – che aspetta da settimane di cominciare il suo iter al Senato per essere discusso – occorre far notareanche Simonece la stia mettendo tutta per diffondere fake news in merito al disegno di legge. Se Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno già ampiamente fatto propaganda contro il DDL Zan decantando una serie di fake news,– senatore leghista che da sempre si è espresso a favore della tanto decantata famiglia tradizionale e contro la comunità LGBTQ+ – ci mette il carico da Novanta e scomoda un fatto avvenuto inla questione a suo vantaggio e tratteggiando una vicenda che – sul suo profilo – diventa una bufala sul DDL Zan. LEGGI ANCHE >>> Perché il Corriere ...

