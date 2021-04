Censura e bavagli | ormai la sinistra è innamorata delle multinazionali

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr – Lapatita dal Primato Nazionale e operata da Facebook in assenza di motivazioni oggettive che possano in qualche modo connettersi al codice comportamentale del social network, risulta grottesca non solo per il danno e per la violenza che una testata giornalistica correttamente registrata in tribunale ha subito, ma per lo sghignazzare che riecheggia nella mai sazia. La pagina Facebook è poi stata riattivata ieri, il giorno dopo la rimozione, ma resta la reazione pessima di certi commentatori. Lae laNon vi sarà unadi troppo o che induca il mondo liberal a destarsi per aprire gli occhi e comprendere la gravità dell’accaduto: ladegli altri, lo spionaggio metodico nelle loro menti, la pervicace convinzione sulla necessità ...