Castellacci | ' Juve - Napoli? Avrei preferito si giocasse a ottobre'

(Di mercoledì 7 aprile 2021) TORINO - A Radio Marte , è intervenuto Enrico, ex medico della Nazionale. "Non è impossibile essere ricontagiati come nel caso di Verratti : se il contagio è stato lieve anche gli ...

TORINO - A Radio Marte , è intervenuto Enrico, ex medico della Nazionale. "Non è impossibile essere ricontagiati come nel caso di Verratti : se il contagio è stato lieve anche gli anticorpi saranno pochi, quindi è facile ricascarci ...Il professor Enrico, ex responsabile medico della Nazionale, ha parlato della questione relativa ai rinvii delle gare causa ..."Mi spiace che Juventus-Napoli venga enfatizzata per cose non simpatiche, avrei preferito mille volte che la gara si disputasse nella gara prefissata. Pirlo e Gattuso sono due ragazzi che durante i ri ...Alla trasmissione radiofonica di Radio Marte, "Si gonfia la rete" è intervenuto il dottor Castellacci, ex medico della Nazionale italiana.