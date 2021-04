Astrazeneca, Rezza: “È un buon vaccino, i dati inglesi lo confermano. In Gran Bretagna mortalità abbattuta con una sola dose” (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Astrazeneca è un buon vaccino, i dati inglesi ce lo confermano, anche con una sola dose hanno abbattuto la morbidità e la mortalità. Quando parliamo di eventi avversi rari sappiamo che costituiscono eventi drammatici ma grazie a questo vaccino in Inghilterra la mortalità è stata abbattuta, dobbiamo aumentare la nostra capacità vaccinale”. Lo ha detto in conferenza stampa il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, intervenuto insieme a Franco Locatelli e Nicola Magrini dell’Aifa dopo le valutazioni dell’Ema sul vaccino Astrazeneca L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) “è un, ice lo, anche con unahanno abbattuto la morbidità e la. Quando parliamo di eventi avversi rari sappiamo che costituiscono eventi drammatici ma grazie a questoin Inghilterra laè stata, dobbiamo aumentare la nostra capacità vaccinale”. Lo ha detto in conferenza stampa il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni, intervenuto insieme a Franco Locatelli e Nicola Magrini dell’Aifa dopo le valutazioni dell’Ema sulL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

