Astrazeneca, Locatelli: “In Italia raccomandato per gli over 60”. Vertice dei ministri della Salute Ue per trovare una posizione unitaria (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il vaccino Astrazeneca potrebbe essere raccomandato solo per chi ha più di 60 anni in tutta l’Unione europea. È questo, secondo fonti qualificate citate dall’Ansa, l’orientamento che sarebbe emerso nel corso della riunione straordinaria dei ministri della Salute Ue che si è svolta dopo il nuovo pronunciamento dell’Ema sul siero. L’obiettivo del Vertice, come ha twittato la presidenza portoghese di turno del Consiglio europeo, è quello di individuare una posizione unitaria nella campagna di somministrazione di massa, così da “combattere la disinformazione” e “rafforzare la fiducia dei cittadini nei vaccini anti-Covid”. Il primo Paese ad ufficializzare la decisione è il Belgio, che ha fissato un’asticella leggermente più bassa (stop ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il vaccinopotrebbe esseresolo per chi ha più di 60 anni in tutta l’Unione europea. È questo, secondo fonti qualificate citate dall’Ansa, l’orientamento che sarebbe emerso nel corsoriunione straordinaria deiUe che si è svolta dopo il nuovo pronunciamento dell’Ema sul siero. L’obiettivo del, come ha twittato la presidenza portoghese di turno del Consiglio europeo, è quello di individuare unanella campagna di somministrazione di massa, così da “combattere la disinformazione” e “rafforzare la fiducia dei cittadini nei vaccini anti-Covid”. Il primo Paese ad ufficializzare la decisione è il Belgio, che ha fissato un’asticella leggermente più bassa (stop ad ...

