Antonio Barracano | il sindaco del Rione Sanità | la vera storia

(Di mercoledì 7 aprile 2021)è ildel, la sua figura è la tipica presenza delrionale, una figura importante nella socialità., ladietro la commedia tra Eduardo e Don Luigi (Repertorio Identità Insorgenti)Infatti il Don di Eduardo, ricalca ladi Campoluongo, era un uomo dai capelli bruni e riusciva a tenere il quartiere in ordine. Infatti andavano da lui a chiedere alcuni pareri su come si dovevano comporre le vertenze del. Dalla commedia alla realtà il filo è sottile, infatti c’è stata una presenza massiccia dei “sindaci rionali”, tutt’oggi ci sono e riescono a ...

Advertising

enzomarangio : “L'uomo è uomo solamente quando non è testardo. Quando capisce ch'è venuto il momento di fare marcia indietro e la… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Barracano

Ck12 Giornale

Il Sindaco del Rione Sanità: Il Trailer Ufficiale del Film - HD Trama del Film Il Sindaco del Rione Sanità : Il film segue la storia di, "Il Sindaco" del rione Sanità, un "uomo d'...Girato per buona parte in Massa di Somma, la villa è in via Gramsci, il più piccolo dei Comuni del Parco Nazionale del Vesuvioè criminale del rione Sanità, ove amministra la ...Antonio Barracano è il sindaco del Rione Sanità, la sua figura è la tipica presenza del sindaco rionale, una figura importante nella socialità. Infatti il Don di Eduardo, ricalca la storia vera di ...Antonio Barracano – qui interpretato da Francesco Di Leva -, “uomo d’onore” che sa distinguere tra «gente per bene e gente carogna», è “Il Sindaco” del rione Sanità. Con la sua carismatica influenza e ...